Ciclismo Milan trionfa a Laval | dopo 6 anni vittoria italiana al Tour

Una storica vittoria italiana al Tour de France dopo sei anni: Jonathan Milan conquista Laval con un'impresa memorabile, interrompendo la lunga astinenza e portando nuovo entusiasmo nel ciclismo azzurro. Questa vittoria non solo celebra il talento di Milan, ma rinnova le speranze di un paese appassionato di pedalate epiche. Un trionfo che rimarrà nella memoria, segnando una rinascita del ciclismo italiano sul palcoscenico mondiale.

Roma, 12 lug. (askanews) – Arriva la vittoria italiana al Tour de France. E’ di Jonathan Milan, che ha trionfato a Laval conquistando la sua prima vittoria di tappa al Tour de France. Il corridore della Lidl-Trek non solo ha alzato le braccia al cielo per la prima volta, ma ha anche messo fine alla più lunga astinenza dell’Italia nella storia della corsa. Erano passate 113 tappe dal successo di Vincenzo Nibali a Val Thorens (tappa 20 del Tour 2019), numero che corrisponde a quello di emergenza per la polizia in Italia. Al 114° giorno, Milan ha risposto alla chiamata. Con il suo eccezionale palmarès su pista, Milan continua anche la tendenza dei campioni del mondo a vincere in questo Tour. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: vittoria - tour - milan - laval

