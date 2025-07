Social vietati ai minori Crepet | Non è punizione ma tutela I rischi cognitivi sono reali e i genitori non devono essere egoisti

Paolo Crepet, noto psichiatra e voce autorevole nel dibattito sui social tra i giovani, sottolinea che le restrizioni digitali non sono una punizione, ma una vera e propria tutela. I rischi cognitivi legati all’uso smodato dei social sono concreti e preoccupanti, e i genitori devono mettere da parte l’egoismo per proteggere il benessere dei propri figli. È arrivato il momento di riflettere seriamente sulla responsabilità educativa in un mondo sempre più digitale.

Paolo Crepet, psichiatra e figura di riferimento nel dibattito sull’uso dei social network tra i giovani, interviene con fermezza sulle nuove restrizioni digitali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: social - crepet - vietati - minori

Femminicidio ad Afragola, Crepet: “C’è qualcuno contro i social? Se una ragazzina 11enne ha un profilo c’è un problema” - Lo psichiatra Paolo Crepet interviene sull'ennesimo femminicidio che ha sconvolto l'Italia, quello della quattordicenne di Afragola uccisa dall'ex fidanzato diciannovenne.

Social vietati ai minori, Crepet: Non è punizione, ma tutela. I rischi cognitivi sono reali e i genitori non devono essere egoisti; Paolo Crepet: «Divieto social ai giovani? Nessun intento punitivo, i ragazzi rischiano danni cognitivi»; Crepet: Perché non guardo Adolescence. L'attacco ai genitori.

Social vietati ai minori, Crepet: “Non è punizione, ma tutela. I rischi cognitivi sono reali e i genitori non devono essere egoisti” - Paolo Crepet, psichiatra e figura di riferimento nel dibattito sull’uso dei social network tra i giovani, interviene con fermezza sulle nuove restrizioni digitali. Segnala orizzontescuola.it

Social vietati ai minori di 16 anni, è legge: la scelta dell'Australia (e degli altri Paesi che stanno pensando di fare lo stesso) - Una volta c’erano i diari col lucchetto, le penne glitter e i segreti scritti a mano. Si legge su ilmessaggero.it