Banche Picotti OssGolden Power | Sentenza Tar timida non a favore Unicredit

La recente sentenza del Tar Lazio sul ricorso di UniCredit riguardo al golden power si presenta come un verdetto complesso e articolato. Con un’accoglienza parziale che censura alcune prescrizioni, la decisione appare come un compromesso, probabilmente troppo timido per sostenere efficacemente le sorti dell’Ops su Bpm. Un risultato che potrebbe influire notevolmente sulle strategie future delle banche coinvolte, lasciando molte incognite sul fronte finanziario e regolamentare.

Quella del Tar Lazio sul ricorso di UniCredit in merito al golden power "è una sentenza densa e complessa. In particolare, l'accoglimento parziale, volto a censurare solo alcune prescrizioni, con riferimento ai vincoli temporali o al soggetto interessato nel project finance, mi sembra una scelta di compromesso, forse un po' timida e che difficilmente potrà influire a favore di UniCredit sulle sorti dell'Ops" su Bpm. Così commenta a LaPresse Luca Picotti, avvocato, membro dell'Osservatorio Golden Power, e autore di 'La legge del più forte'. "Innanzitutto non è da escludere che la Presidenza del Consiglio dei ministri ricorrerà innanzi al Consiglio di Stato avverso i due punti accolti, mentre UniCredit avverso gli altri rigettati, quindi è una questione lungi dall'essere chiusa.

