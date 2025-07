007 James Brolin era stato scelto per il ruolo di James Bond | Roger Moore cambiò idea

Se fosse diventato 007, la storia del cinema di spionaggio avrebbe preso una piega diversa. James Brolin, star di Marcus Welby, ha svelato di essere stato quasi scelto come nuovo James Bond negli anni '80, un passo dal cambiare per sempre il volto dell'iconico agente segreto. La sua esperienza ci ricorda quanto i destini possano essere incerti e sorprendenti, lasciando aperta la domanda: cosa avrebbe significato questa svolta per la sua carriera?

La star di Marcus Welby ha raccontato di essere stato chiamato per interpretare l'agente segreto ma alla fine il famoso collega decise di tornare sui suoi passi. James Brolin è andato ad un passo dal ruolo di James Bond. In una recente intervista a People, l'attore ha raccontato di essere andato molto vicino ad ottenere la parte nei primi anni '80. All'epoca aveva poco più di 40 anni e stava per ottenere il ruolo che gli avrebbe cambiato la carriera in Octopussy - Operazione Piovra, dopo che Roger Moore aveva deciso di lasciare il franchise. James Brolin spiazzato da Roger Moore per 007 "Era fuori, quindi sono volato lì, ho incontrato tutti.

