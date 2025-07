Cade con l’auto in una scarpata a Monghidoro | delicato intervento di soccorso

Un intervento di soccorso delicato e complesso si è svolto oggi a Monghidoro, dove un'auto è caduta in una scarpata coinvolgendo un anziano di 85 anni. Vigili del fuoco e volontari del soccorso alpino si sono attivati tempestivamente per estrarlo dalle terribili condizioni in cui si trovava. La scena, drammatica, ha richiesto precisione e professionalità, dimostrando ancora una volta il valore della collaborazione tra forze di soccorso. Quel che è certo è che l’intervento è...

Bologna, 12 luglio 2025 – Delicato intervento di vigili del fuoco e volontari del soccorso alpino oggi a Monghidoro. Bruttissimo incidente nel pomeriggio di oggi per un 85enne che si trovava in via San Pietro, sull’Alpe, poco dopo la frazione Cà del Costa. Ha perso il controllo della macchina, è uscito di strada ed è finito così in un dirupo. Non è chiaro cosa abbia causato l’incidente, forse un malore. Quel che è certo è che l’intervento è stato delicato è si è concluso attorno alle 19 di oggi. Le forze dell'ordine devono ancora accertare la dinamica dell'evento: sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione Rocca di Badolo che, con i vigili del fuoco di Monghidoro, hanno lavorato per estrarre l'anziano dalla vettura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cade con l’auto in una scarpata a Monghidoro: delicato intervento di soccorso

In questa notizia si parla di: intervento - monghidoro - delicato - soccorso

Cade con l’auto in una scarpata a Monghidoro: delicato intervento di soccorso.

Cade con l’auto in una scarpata a Monghidoro: delicato intervento di soccorso - Incidente in località Cà del Costa: un 85enne bolognese ha perso il controllo del proprio mezzo ed è uscito di strada. msn.com scrive

Monghidoro, incidente con la moto da enduro. Soccorso un uomo - Intervento salvavita degli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Rocca di Badolo. Come scrive ilrestodelcarlino.it