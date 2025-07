Antrodoco il ritorno di ARIA il festival delle arti performative

Dal 10 al 13 luglio, Antrodoco si prepara a riaccogliere ARIA, il rinomato festival delle arti performative contemporanee. Un'occasione unica per immergersi in spettacoli, visioni e sperimentazioni che trasformano il borgo in un palcoscenico vibrante di creatività. Promuovendo il dialogo attraverso il linguaggio universale dell'arte, ARIA riconferma il suo ruolo di ponte tra tradizione e innovazione. Questo evento è un vero e proprio richiamo per gli amanti delle arti.

Roma, 12 lug. (askanews) – Dal 10 al 13 luglio, torna ad Antrodoco (RI) ARIA, il festival delle arti performative contemporanee che trasforma il borgo laziale in un cantiere vivo di spettacoli, visioni e sperimentazioni. Un progetto culturale realizzato in collaborazione con il Comune di Antrodoco, con la direzione artistica di Lorenzo PasqualiOndadurto Teatro, che punta a costruire legami attraverso il linguaggio universale delle arti. Il tema di questa edizione è “EQUILIBRIO”: uno spazio comune di ricerca e condivisione, dove la meraviglia si fa motore di vicinanza, relazione, ascolto. ARIA 2025 è un festival multidisciplinare che incrocia teatro fisico, danza, circo contemporaneo, musica e tecnologie immersive. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

