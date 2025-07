Autostrada A1 | incidente a Firenze fra due auto Fuga di gas Chiuse due corsie verso nord

Un evento inatteso ha trasformato il traffico sulla A1 a Firenze, dove un incidente tra due auto ha causato una fuga di gas e la chiusura di due corsie in direzione nord. I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente per garantire la sicurezza e gestire la situazione. Un episodio che ricorda quanto sia fondamentale rimanere sempre vigili alla guida e informarsi prontamente sulle condizioni stradali. Restiamo aggiornati sui sviluppi.

I Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, sono intervenuti alle ore 18:25 nel comune di Firenze sul tratto A1 - Autostrada del Sole al km. 300 direzione nord, in seguito ad una fuga di gas a seguito di un incidente stradale tra due autovetture L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Autostrada A1: incidente a Firenze fra due auto. Fuga di gas. Chiuse due corsie verso nord

In questa notizia si parla di: firenze - autostrada - incidente - fuga

Autostrada A1: chiusa per due notti la stazione Firenze Scandicci - L'autostrada A1 sarà chiusa per due notti nella stazione Firenze Scandicci, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Bologna.

Troppo caldo: blackout a Firenze https://cityne.ws/LGXR2 Vai su Facebook

Autostrada A1: incidente a Firenze fra due auto. Fuga di gas. Chiuse due corsie verso nord; Incidente ad un'auto a GPL sull'autostrada del Sole. La fuga di gas costringe la chiusura di due corsie; Scontro tra auto in A1 e fuga di gpl, chiuse due corsie.

Incidente ad un'auto a GPL sull'autostrada del Sole. La fuga di gas costringe la chiusura di due corsie - I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti alle ore 18:25 nel comune di Firenze sul tratto A1 - Scrive gonews.it

Incidente sulla A1, auto perde gpl. Autostrada del Sole chiusa e poi riaperta, due feriti - Coinvolti due veicoli all’altezza di Firenze Sud, tre chilometri di coda e poi la riapertura parziale della carreggiata ... Segnala msn.com