Il maltempo che ha colpito l'Aragona ha scatenato pesanti inondazioni a Saragozza, mettendo a dura prova la regione. Le forze armate spagnole sono intervenute tempestivamente, garantendo aiuto e sicurezza alla popolazione. I soccorritori si sono impegnati in operazioni di drenaggio e protezione, dimostrando il loro valore in momenti di crisi.

Un’unità di soccorso delle forze armate spagnole è stata dispiegata nella città nordorientale di Saragozza, in Aragona, dopo la forte tempesta cha colpito la provincia causando pesanti inondazioni. I filmati condivisi dall’Unità militare di emergenza (UME), hanno mostrato i soccorritori mentre drenavano l’acqua in eccesso e installavano blocchi stradali per prevenire ulteriori inondazioni. L’agenzia meteorologica spagnola AEMET ha dichiarato che c’è un alto potenziale di inondazioni improvvise in otto province, tra cui Huesca, Teruel e Saragozza, Barcellona, Girona, Lleida e Tarragona, e Castellón. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Maltempo in Spagna, inondazioni in Aragona

