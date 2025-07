Scontro atroce tra auto e tir incendio e chiusura dell’autostrada Code chilometriche

Un violento scontro tra un’auto e un tir sull’A14, avvenuto il 12 luglio tra Val Vibrata e Giulianova, ha causato un incendio devastante e la chiusura dell’autostrada, generando code chilometriche. L’incidente, verificatosi alle 16:00, ha richiesto l’intervento urgente di vigili del fuoco e forze dell’ordine. La scena drammatica sottolinea quanto sia fondamentale rispettare le norme di sicurezza in autostrada...

Un' auto e un mezzo pesante sono entrati violentemente in collisione attorno alle 16:00 del 12 luglio sull' A14, all'altezza del km 328, tra Val Vibrata e Giulianova, nel tratto abruzzese dell'autostrada adriatica. Il camion si è ribaltato e ha preso fuoco, generando un incendio che ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono accorsi anche i mezzi di soccorso sanitario e meccanico, oltre alle pattuglie della polizia stradale e al personale della Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia. Traffico bloccato e fiamme visibili dalla carreggiata. Il bilancio provvisorio è di quattro feriti, mentre la situazione della viabilità è precipitata nel giro di pochi minuti.

