Bari ricorda Michele Fazio ucciso per errore dalla mafia 24 anni fa | Mai abbassare la guardia contro l' illegalità

Bari ricorda con commozione Michele Fazio, il giovane di 15 anni ucciso per errore dalla mafia 24 anni fa, il 12 luglio 2001. Quel tragico evento è un monito sulla ferocia dell'illegalità e l'importanza di non abbassare mai la guardia contro ogni forma di criminalità . La città , come ogni anno, rinnova il suo impegno nel mantenere vivo il ricordo e nella lotta contro la malavita. Perché solo con la memoria e la determinazione possiamo costruire un futuro più sicuro.

Era il 12 luglio 2001 quando Michele Fazio, 15enne di Bari vecchia, mentre stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro, rimaneva ucciso per errore durante una sparatoria legata alla malavita organizzata. A distanza di 24 anni, la città di Bari, come avviene ogni anno da quella tragedia. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: bari - michele - fazio - ucciso

Il Prefetto Michele di Bari a Radio Marte: “Napoli sarà pronta per la Coppa America - Il Prefetto Michele di Bari, ospite di Radio Marte, ha rassicurato sulla sicurezza di Napoli in vista della Coppa America.

Bari ricorda Michele Fazio, 15enne vittima innocente di mafia ucciso 24 anni fa - News Vai su X

Bari ricorda Michele Fazio, 15enne vittima innocente di mafia; Bari ricorda Michele Fazio ucciso per errore dalla mafia 24 anni fa: Mai abbassare la guardia contro l'illegalità ; A Bari Vecchia la cerimonia di commemorazione di Michele Fazio, giovane vittima innocente di mafia, a ventiquattro anni dall’omicidio.

Bari ricorda Michele Fazio, 15enne vittima innocente di mafia - Il 12 luglio 2001 Michele Fazio, 15enne di Bari vecchia, veniva ucciso per errore durante una sparatoria per mano della mafia. Come scrive msn.com

Anniversario dell’omicidio di Michele Fazio a Bari. Una pizza, una bara: la tragica veglia civile di un ragazzo perbene. - Una pizza, una bara: la tragica veglia civile di un ragazzo perbene. Da politicamentecorretto.com