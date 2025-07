Piacenza l' incontro dopo 46 anni tra una detenuta e una guardia penitenziaria

Dopo 46 anni di attesa, si è finalmente realizzato un sogno: l'incontro tra Masina e una guardia penitenziaria che, nonostante i decenni, è rimasta nel suo cuore come un faro di speranza. Un abbraccio che parla di sofferenza, resilienza e speranza di perdono. La storia di questa donna, segnata da un passato difficile, ci ricorda quanto il tempo possa lenire le ferite e aprire nuove strade di umanità e rinascita.

Un abbraccio atteso oltre 46 anni. E' il 1978 quando Tommasina Crugliano, per tutti Masina, finisce in carcere appena 18enne. Varca le porte del penitenziario di Piacenza con mandibola e denti distrutti, dopo un volo dal quarto piano nel tentativo disperato di sfuggire al marito violento. Dentro casa botte e umiliazioni sono all'ordine del giorno, fino a quando Masina, che più di una volta cerca anche di togliersi la vita, non ce la fa più e lo uccide. Condannata a 12 anni di reclusione, Marina vive l'incubo del carcere. Un giorno però il suo sguardo incrocia quello di Carla, all'epoca 23enne agente di polizia penitenziaria.