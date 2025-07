Fiorentina la sindaca di Firenze rivela | Pronti a parlare con la UEFA per parlare di Euro 2032

Il futuro dello stadio Artemio Franchi si fa sempre più vicino grazie ai finanziamenti dei PUI, mentre Firenze si prepara a coinvolgere la UEFA in vista di Euro 2032. La sindaca Sara Funaro ha espresso entusiasmo per le opportunità offerte e ha annunciato che il capoluogo toscano è pronto a dialogare con le istituzioni europee per valorizzare al massimo questa occasione. L’obiettivo è rendere Firenze una capitale del calcio europeo.

Fiorentina, le parole di Sara Funaro, prima cittadina del capoluogo toscano, sui finanziamenti del PUI per lo Stadio Franchi Il sindaco di Firenze, Sara Funaro, ha commentato con soddisfazione l'arrivo dei finanziamenti previsti dai PUI (Piani Urbani Integrati), che consentiranno di liberare i 55 milioni necessari per completare la ristrutturazione dello stadio della Fiorentina Artemio .

