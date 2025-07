UFFICIALE – PENSIONE SUBITO E IN AUTOMATICO | 1600 euro sul conto senza fare niente I Passa il decreto da Luglio soldi sul conto svolta epocale

Buone notizie per milioni di italiani: dal prossimo luglio, grazie a un nuovo decreto, pensioni immediate e automatizzate porteranno sul vostro conto circa 1.600 euro senza bisogno di ulteriori azioni. Un cambiamento epocale che rivoluziona il sistema previdenziale, offrendo sicurezza e tranquillità . Ma cosa sta realmente succedendo? Scopriamo insieme come questa svolta potrà influire sulla tua vita e il tuo futuro.

Buone notizie per una bella fetta di cittadini che nei prossimi tempi potranno sorridere. Cosa sta succedendo. Il sistema pensionistico italiano, un pilastro fondamentale del nostro welfare, si basa su un complesso meccanismo volto a garantire un reddito ai lavoratori una volta terminata la loro carriera. In pratica, è un patto intergenerazionale: chi lavora oggi versa contributi, con la promessa che i lavoratori di domani sosterranno la propria pensione. Esistono due principali metodi di calcolo. Il sistema retributivo, valido per chi aveva molti anni di contributi prima del 1996, lega l’assegno pensionistico alla media degli ultimi stipendi percepiti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - UFFICIALE – PENSIONE SUBITO E IN AUTOMATICO: 1600 euro sul conto senza fare niente I Passa il decreto, da Luglio soldi sul conto, svolta epocale

