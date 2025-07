Sinner-Alcaraz la finale di Wimbledon sarà visibile in chiaro su TV8 | ecco dove e quando vederla

Domenica 13 luglio, il grande palcoscenico di Wimbledon si anima con un evento imperdibile: la finale del singolare maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Un match che promette emozioni intense e spettacolo di livello mondiale, visibile in chiaro su TV8. Non perdere questa occasione unica di vivere un momento di storia sportiva insieme ai tuoi preferiti, perché il tennis come non l'hai mai visto si svela proprio qui, proprio ora.

Domenica 13 luglio tutti gli occhi saranno puntati su Londra per la finale del singolare maschile di Wimbledon. Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz e il match andrà in onda in diretta, e in chiaro, su TV8 La tanto attesa finale del singolare maschile di Wimbledon si appresta a scrivere una pagina di storia, non solo per il tennis, ma anche per i milioni di appassionati italiani. Eccezionalmente, infatti, l'emozionante atto conclusivo del torneo sull'erba per eccellenza sarà trasmesso in diretta e in chiaro su TV8, domani, domenica 13 luglio, a partire dalle ore 17.00 (con un ampio pre-partita dalle ore 16. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sinner-Alcaraz, la finale di Wimbledon sarà visibile in chiaro su TV8: ecco dove e quando vederla

