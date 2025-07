Rogo vicino ai binari ritardi fino a 90 minuti sull' Alta velocità Roma-Firenze

Un grave incendio vicino ai binari ha causato disagi notevoli sulla tratta Roma-Firenze, con ritardi fino a 90 minuti e sospensioni temporanee. L'incendio, partito da un terreno privato nella zona di Fidene, si è propagato alimentato dal vento, mettendo a dura prova la circolazione ferroviaria. La situazione ha creato disagi ai viaggiatori, ma le autorità stanno lavorando per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.

Un "importante incendio" vicino ai binari ha causato cancellazioni e ritardi fino a 90 minuti sull'Alta velocità nella tratta Roma-Firenze. La circolazione ferroviaria è stata prima sospesa per circa un'ora e mezza tra Roma Tiburtina e Settebagni e poi è stata ripristinata con rallentamenti. L'incendio di sterpaglie sarebbe partito da un terreno privato nella zona di Fidene, area nord della Capitale. Alimentato dal vento, si è poi sviluppato lungo l'area verde che costeggia la via Salaria, fino a minacciare i binari. I vigili del fuoco sono accorsi con due squadre e un'autobotte per spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Rogo vicino ai binari, ritardi fino a 90 minuti sull'Alta velocità Roma-Firenze

