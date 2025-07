Il poltergeist Peeves sarà presente nel reboot di Harry Potter | chi lo interpreterà?

Il poltergeist Peeves, iconico personaggio della saga di Harry Potter, torna a far parlare di sé nel reboot tanto atteso. Dopo essere stato escluso dai film originali, il suo ritorno solleva grandi aspettative: finalmente potremo scoprire chi lo interpreterà e se questa volta avrà la giusta ribalta che merita. Ma chi si nasconde dietro la sua irriverente presenza? La risposta promette di sorprendere e di riaccendere l’entusiasmo dei fan.

Da quando è stato confermato che Peeves farà parte del reboot di Harry Potter, una domanda è rimasta in sospeso: riusciranno finalmente a rendergli giustizia? Lo spirito dispettoso che infestava Hogwarts nei libri, famoso per la sua irriverenza e per il caos che seminava, era stato completamente tagliato fuori dalla saga cinematografica originale — anche se ha fatto un'apparizione nel videogioco Hogwarts Legacy. In pochi sanno, però, che Peeves non era stato escluso fin dall'inizio. L'attore Rik Mayall aveva effettivamente girato alcune scene per La Pietra Filosofale, poi rimosse in fase di montaggio.

