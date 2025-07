Vanessa Hudgens ha annunciato di aspettare il secondo figlio dal marito Cole Tucker

Una dolce notizia scuote il mondo delle celebrità: Vanessa Hudgens e Cole Tucker si preparano ad accogliere il loro secondo bambino. L'attrice ha condiviso con entusiasmo questo momento speciale attraverso Instagram, sorprendendo i fan con un sorriso radioso e un pancione in crescita. Un nuovo capitolo di felicità sta per iniziare per questa coppia affiatata, che conferma ancora una volta quanto l’amore possa essere una splendida avventura.

L’attrice Vanessa Hudgens aspetta il secondo bebè dal marito Cole Tucker. L’annuncio è arrivato dal suo profilo Instragram. Vanessa Hudgens aspetta il secondo figlio: L’annuncio. Foto da Instagram Secondo bebè in arrivo per Vanessa Hudgens e il marito Cole Tucker, la coppia ha annunciato il nuovo arrivo in famiglia attraverso il profilo ufficiale dell’attrice su Instagram. Nell’immagine, una foto di Cole e Vanessa con il pancione, sorridenti e felici, e una didascalia che non lascia spazio a dubbi: “Secondo round!!!!” La star di Disney Channel e Cole Tucker hanno iniziato a frequentarsi nel novembre 2020, dopo essersi conosciuti durante una lezione di meditazione online. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Vanessa Hudgens ha annunciato di aspettare il secondo figlio dal marito Cole Tucker

