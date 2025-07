Milan intreccio con Maignan | sarà lui il nuovo portiere

Milan e Maignan, un intreccio di attese e speranze che tiene banco nel calcio europeo. Le voci sul futuro del portiere e capitano rossonero infiammano le trattative, tra smentite e desideri di rinnovo. Nonostante le pressioni esterne, il club milanese è deciso a blindare il talento francese, puntando a consolidare il proprio futuro. L’incertezza si trasforma in fermento, mentre i tifosi attendono con trepidazione gli sviluppi di questa intricata vicenda.

Continuano ad intercorrersi incessanti le voci inerenti al futuro del portiere e capitano del Milan Mike Maignan. Nonostante Massimiliano Allegri abbia posto un veto sulla sua cessione, il francese resta nel mirino di alcune squadre europee. Questo non sembrerebbe preoccupare più di tanto il club rossonero, convinto che Maignan resti e che addirittura possano riaprirsi i discorsi per il suo rinnovo di contratto a stagione in corso. Intreccio con Maignan, sarà lui il nuovo portiere (LaPresse) – calciomercato.it Nonostante questo, comunque, qualcosa si starebbe comunque muovendo, con il 16 milanista finito al centro di un intreccio di mercato che potrebbe costringere il Milan a tenere il fiato sospeso almeno fino all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it