Iga Swiatek rinasce a Wimbledon Dal tracollo sull’amato rosso all’impresa sull’erba nemica

Iga Swiatek, dal tracollo parigino alla gloria di Wimbledon, dimostra che la resilienza può trasformare le cadute in trionfi straordinari. In soli 57 minuti, la campionessa polacca ha riscritto il suo destino, conquistando il suo primo titolo ai Championships e centrando la centesima vittoria Slam. Un'impresa che incarna determinazione e passione, portandola a un passo dalla storia del tennis femminile. E così, Swiatek si prepara a scrivere nuove pagine di leggenda.

Poco più di un mese Iga Swiatek non poteva mai immaginare di conquistare la sua centesima vittoria Slam proprio nella finale di Wimbledon. Dallo 0-6 subito in semifinale a Parigi da Aryna Sabalenak addirittura al doppio 6-0 rifilato in appena 57 minuti ad Amanda Anisimova, in un ultimo atto a senso unico per la polacca, che ha conquistare così il suo primo titolo della carriera ai Championships, il suo sesto Slam a 24 anni, numeri comunque decisamente importanti. Sembrava essere una stagione maledetta, con la sconfitta prima in semifinale agli Australian Open per 10-8 al super tie-break con Madison Keys e poi l'incredibile ed inaspettato tracollo sulla sua amata terra rossa.