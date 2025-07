Monaco | Questo Alcaraz preoccupa ma anche lui sarà preoccupato da Sinner

Monaco, questo Alcaraz preoccupa, ma anche lui sarà sicuramente consapevole che Sinner non è da meno. La finale di Wimbledon 2025, prevista poche settimane dopo Parigi, promette emozioni intense e sfide mozzafiato tra i due talenti emergenti. Dopo aver eliminato Djokovic e Fritz, Sinner e Alcaraz si preparano a scrivere un nuovo capitolo della loro rivalità, alimentata da determinazione e ambizione. Chi dei due uscirà vincitore?

Come sappiamo, la finale del torneo di Wimbledon 2025 metterà a confronto, poche settimane dopo Parigi, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. I due giocatori hanno infatti vinto ieri le rispettive semifinali, liberandosi di Novak Djokovic e Taylor Fritz. Si è trattato però di due match molto diversi, così come sottolineato da Guido Monaco durante l'ultima puntata di TennisMania, trasmissione quotidiana in onda sul canale YouTube di OA Sport condotta da Dario Puppo insieme allo stesso Monaco e Massimiliano Ambesi. " Partiamo dal presupposto che nessuno ha la sfera di cristallo e si fanno delle previsioni in base alla propria sensibilità – ha detto Monaco commentando i pronostici della vigilia -.