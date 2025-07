Si rifiuta di fare l’orale nuovo caso a Urbino Le tre prove d’esame non sono sufficienti per valutare uno studente

Una protesta che scuote il mondo dell’istruzione: cinque studenti durante la Maturità 2025 si sono rifiutati di sostenere l’orale, ritenendo le tre prove d’esame insufficienti per una valutazione completa. La mobilitazione, partita da Urbino e diffusa tra Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Marche, solleva importanti questioni sul metodo di valutazione degli studenti e sulla loro preparazione futura. Quali saranno le conseguenze di questa rivoluzione silenziosa?

Con l’episodio in provincia di Pesaro-Urbino, salgono a cinque gli studenti che, durante la sessione della Maturità 2025, hanno deciso di non presentarsi al colloquio orale. La protesta, che si è manifestata in diverse regioni italiane, ha coinvolto istituti scolastici in Veneto, Toscana, Emilia-Romagna e Marche. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

