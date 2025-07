Ghost of Yotei alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

diventare quasi una copia carbone, rischiando di penalizzare l’originalità e la creatività. Questa discussione apre un interrogativo fondamentale sul futuro delle novità nel mondo videoludico: quanto può un sequel o un titolo ispirato rimanere fedele all’originale senza perdere la propria identità? In attesa di scoprire come Sucker Punch affronterà le critiche, una cosa è certa: i fan vogliono innovazione, ma anche rispetto per le radici del franchise.

Appena poche ore dopo la presentazione di Ghost of Yotei durante lo State of Play dedicato, la reazione dei fan non è stata unanime. Mentre alcuni giocatori hanno accolto con entusiasmo il ritorno dell’estetica e delle atmosfere già amate in Ghost of Tsushima, un’altra parte della community ha espresso un certo disappunto. Il motivo principale? Il gioco, a detta di molti utenti su Reddit, sembra troppo simile al suo predecessore, tanto da apparire come un’espansione o un contenuto aggiuntivo piuttosto che un’evoluzione vera e propria del franchise. Come leggiamo su Reddit, le critiche non si concentrano sulla qualità tecnica o sulla direzione artistica in sé, che molti riconoscono come solide, ma sull’impressione di déjà-vu generale. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Ghost of Yotei, alcuni fan criticano il gioco perché troppo simile a Ghost of Tsushima

