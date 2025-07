La lettera di Trump all' Ue | Dazi al 30% dal Primo agosto

Il fronte commerciale tra Stati Uniti e Unione europea si intensifica: il presidente Trump ha annunciato l'imposizione di dazi del 30% su tutte le merci europee in arrivo, a partire dal primo agosto. Una mossa che potrebbe scuotere gli equilibri economici e politici globali, alimentando tensioni e nuove sfide per le relazioni transatlantiche. In questo scenario, l'Europa si trova di fronte a una scelta cruciale per il proprio futuro commerciale e strategico.

(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 IL Presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione europea dal Primo agosto. Truth Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La lettera di Trump all'Ue: Dazi al 30% dal Primo agosto

In questa notizia si parla di: primo - agosto - lettera - dazi

Telemarketing, lo scudo. Delibera dell’Agcom (in due tempi). Da agosto primo blocco sui numeri fasulli - Il telemarketing selvaggio continua a infestare il panorama italiano, minando aziende legittime e mettendo a rischio consumatori.

Dopo la notizia dell’arrivo della lettera dei dazi di Trump all’UE, 30% dal primo agosto,la Cgia "stima,in via molto prudenziale,che l'impatto economico sulle esportazioni italiane potrebbe aggirarsi attorno ai 35 miliardi di € all'anno". Vai su X

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia l'introduzione dal primo agosto di dazi al 30% sulle merci in arrivo dall'Unione euro Vai su Facebook

Trump all'Ue: Dazi al 30% dal 1 agosto. Von der Leyen: Pronti a contromisure, tratteremo - Conte attacca Meloni: Dilettante, si era annunciata come pontiera; Dazi all’Ue al 30% dal primo agosto: la lettera di Trump. Von der Leyen: “Pronte contromisure”; Il testo della lettera di Trump con i dazi Usa all'Ue.

La lettera di Trump all'Ue: Dazi al 30% dal Primo agosto - (Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2025 IL Presidente degli Stati Uniti ha pubblicato su Truth la sua lettera indirizzata alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in cui annuncia ... Riporta la7.it

Dazi. Lettera Trump all'Ue: "Dazi al 30% dal primo agosto" - Schlein, PD: "Follia autarchica, esprimo auspicio che si possa trattare entro il 1 agosto" "Se aspettiamo che parli Meloni... Secondo msn.com