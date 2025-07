Sunrise Run la corsa all’alba di Forte dei Marmi

Forte dei Marmi, 12 luglio 2025 – La Sunrise Run ha acceso l’alba con energia e passione, attirando circa 200 podisti pronti a vivere un’esperienza unica. Partiti dal celebre pontile, i corridori hanno attraversato una città ancora avvolta nel silenzio, sotto il calore del primo sole. Questa corsa non competitiva rappresenta un momento magico di connessione tra sport, natura e tradizione locale, regalando emozioni indimenticabili all’alba. Forte dei Marmi...

Forte dei Marmi (Lucca), 12 luglio 2025 – Sono stati circa 200 i podisti che si sono dati appuntamento alle prime luci dell’alba per questa suggestiva corsa non competitiva, con partenza e arrivo sul celebre pontile di Forte dei Marmi. Una corsa speciale, con il via al sorgere del sole, che ha regalato ai partecipanti la straordinaria opportunità di godere di una città ancora addormentata, attraversandola nella quiete dell’alba. Forte dei Marmi, le foto della Sunrise Run Un’occasione per ammirare gli scorci più affascinanti di uno dei lungomare più rinomati d’Italia, condividendo il piacere di una corsa in compagnia, senza fretta, respirando a pieni polmoni l’aria fresca del mattino. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sunrise Run, la corsa all’alba di Forte dei Marmi

Sunrise Run, la corsa all'alba di Forte dei Marmi

