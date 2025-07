Asllani Inter non solo il Betis! La Fiorentina sul centrocampista nerazzurro dopo lo stop della trattativa con Bennacer

Asllani, il giovane centrocampista nerazzurro, sta attirando l’attenzione di diversi club italiani e non, con il Betis Siviglia e la Fiorentina in testa alla lista. Dopo lo stop della trattativa con Bennacer, il suo futuro si fa incerto e le voci di mercato si intensificano, aprendo scenari sorprendenti per la sua carriera. La domanda ora è: dove giocherà Kristjan Asllani nella prossima stagione? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Asllani Inter, non solo il Betis! La Fiorentina vira sul centrocampista nerazzurro dopo lo stop della trattativa con Bennacer. Il futuro di Kristjan Asllani sembra essere sempre più in bilico. Il giovane centrocampista albanese, che l' Inter ha acquistato dall'Empoli, è finito nel mirino di diverse squadre, con il Betis Siviglia in prima fila, ma anche la Fiorentina potrebbe farsi avanti per il regista. L'interesse delle due squadre conferma la stima nei confronti di Asllani, che ha fatto vedere buone cose in questa stagione, pur non riuscendo a imporsi come titolare fisso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe alla ricerca di un centrocampista che possa dettare i tempi di gioco e che possa aggiungersi alla formazione di Stefano Pioli.

