Kiev così opera il dottor Borys Todurov | interventi e trapianti sotto le bombe

In un contesto di guerra e caos, il dottor Borys Todurov si erge come un simbolo di speranza e resilienza. Guidando un team dedicato sotto le bombe a Kiev, affronta con coraggio uno dei trapianti più delicati: un cuore nuovo per una bambina cardiopatica. In questa lotta tra vita e morte, ogni secondo conta. La sua storia è un esempio potente di umanità che resiste anche nelle circostanze più estreme.

L'attacco russo al cuore della capitale, Kiev, è ancora in corso. Il dottor Borys Todurov guida l'equipe medica che all'ospedale Okhmatdyt sta effettuando il delicato trapianto di cuore. Al centro della sala operatoria c'è una bambina, cardiopatica, che non può più attendere. L'intervento durerà ore, concitate, mentre in lontananza riecheggiano i boati del razzi del Cremlino. Todurov, direttore dell'Heart Institute, non è solo il chirurgo chiamato a salvare la vita della bambina. E' anche l'uomo che, con i suoi assistenti, attraversa il fiume Dnipro per raggiungere la periferia est della città , più volte bombardata.

