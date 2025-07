Stretta fiscale dell’UE sul tabacco | accise record e nuove tasse per finanziare il bilancio 2028–2035

L’Unione Europea si appresta a lanciare una rivoluzione fiscale sul tabacco, con aumenti record sulle accise e nuove tasse su sigarette elettroniche e prodotti alternativi. Questa stretta fiscale, parte di un piano ambizioso per rafforzare le risorse europee fino al 2035, promette di cambiare il panorama economico e sanitario. Ma quali saranno le conseguenze per consumatori, produttori e Stati membri? Scopriamo insieme i dettagli di questa sfida epocale.

L’Unione Europea si prepara a varare una delle riforme fiscali più incisive degli ultimi anni. Nel mirino della Commissione ci sono le accise sul tabacco, con aumenti che in alcuni casi sfiorano il +1.000%, ma anche nuove imposte sui prodotti alternativi come sigarette elettroniche e tabacco riscaldato. La misura rientra in un pacchetto più ampio volto a rafforzare le risorse proprie dell’UE in vista del bilancio pluriennale 2028–2035, e punta al tempo stesso a disincentivare il consumo di prodotti nocivi per la salute. Secondo le bozze in circolazione a Bruxelles, l’accisa minima sulle sigarette potrebbe aumentare del 139%, facendo salire il prezzo di un pacchetto da 5 a 6,20 euro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it