Garlasco l' avvocato di Alberto Stasi al Tg4 | Da sempre convinto che sulla scena del crimine ci fossero più persone

"Io dal primo giorno dico che sono convinto che sulla scena del crimine ci fossero più persone". Così Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, commenta gli sviluppi sul delitto di Garlasco. Secondo il legale, nel 2007, anno in cui è stata uccisa Chiara Poggi, le indagini non sono state effettuate a 360°. "Vedo tanta poca umiltà da parte di chi ha fatto le indagini allora. Nella vita tutti possono fare degli errori, ma non aver effettuato certi esami è stato molto grave". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it