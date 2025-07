Destra e sinistra vanno in carcere | Qui emergenza vera Facciamo presto

In un gesto simbolico e deciso, rappresentanti di tutte le forze politiche si sono incontrati nel cuore di Rebibbia, dimostrando che l'unione è possibile anche nelle sfide più complesse. Di fronte all'emergenza carceraria che attanaglia l'Italia, questa alleanza storica segna un passo importante verso soluzioni concrete. Ora, più che mai, è il momento di agire con determinazione e responsabilità per cambiare davvero il sistema penitenziario.

La politica si alza dalla poltrona del Parlamento e si dà appuntamento in carcere. Destra e sinistra si sono strette la mano al reparto G8 di Rebibbia Nuovo Complesso promettendo impegno e collaborazione per superare definitivamente l'emergenza che si vive nei penitenziari italiani. Marco Scurria (FdI), Simonetta Matone (Lega), Andrea Orsini (Fi), Walter Verini (Pd), Valentina Grippo (Azione), Benedetto Della Vedova (+Europa), Maria Elena Boschi e Roberto Giachetti (Italia Viva) hanno partecipato al laboratorio "Spes contra spem" dell'associazione Nessuno tocchi Caino, organizzato come sempre dai dirigenti della associazione Sergio D'Elia, Rita Bernardini, Elisabetta Zamparutti e Maria Brucale.