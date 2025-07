Scontro tra imbarcazioni sul lago di Como muore turista olandese

Un drammatico incidente sul lago di Como scuote la tranquillità di questa celebre meta turistica: una turista olandese di 33 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra barche. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16, ha causato una tragedia che solleva ancora più interrogativi sulla sicurezza delle attività nautiche in questa splendida cornice. La comunità si stringe nel dolore, mentre le autorità indagano sulle cause di questa tragica fatalità.

(Adnkronos) – Una turista olandese di 33 anni è morta in un incidente in barca sul lago di Como. A quanto si apprende, l'incidente, avvenuto oggi poco prima delle 16, è stato causato dallo scontro tra due imbarcazioni. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata sbalzata in acqua e uccisa dall'elica di una delle

