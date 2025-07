I dazi di Trump e la corresponsabilità pericolosa del governo italiano

Il ritorno di Trump alla scena internazionale ha riacceso le tensioni economiche, mentre il governo italiano si scopre sempre più corresponsabile di una strategia pericolosa. Il ponte tra Meloni e l’ex presidente americano sembrava un'alleanza protettiva, ma la sua fragilità è emersa con la lettera sgrammaticata e minacciosa di Trump all’UE. Ora, l’Italia si trova coinvolta in un gioco rischioso, dove le conseguenze potrebbero pesare sul futuro economico del Paese.

Ha funzionato molto bene, benissimo, il ponte Meloni-Trump che nella fantasia della premier e dei suoi cantori avrebbe dovuto proteggere l'Italia dall'idiozia trumpiana. L'uomo più stupido del mondo, infatti, ha inviato all'Unione europea una lettera, come sempre sgrammaticata e piena di maiuscole, per annunciare che dal primo agosto applicherà dazi del trenta per cento generalizzati sull'importazione di merci europee, fatte salve le imposte settoriali già decise, più annessa minaccia di alzare ulteriormente i dazi qualora Bruxelles decidesse di rispondere a tono all'unilaterale guerra commerciale dichiarata dalla Casa Bianca.

