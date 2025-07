i migliori smartphone samsung da comprare adesso partendo da due new entry molto interessanti

Se sei alla ricerca dei migliori smartphone Samsung del momento, non puoi perderti le due nuove entry che stanno facendo parlare di sé: Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Questi dispositivi pionieristici offrono un'esperienza rivoluzionaria, combinando funzionalità all’avanguardia con un design innovativo. Scopriamo insieme perché rappresentano la scelta ideale per chi desidera tecnologia di livello superiore e versatilità senza compromessi. La seconda metà del 2025 è già aperta a nuove possibili scoperte nel mondo degli smartphone premium.

Gli ultimi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7 hanno completato l'offerta dei migliori smartphone Samsung. I nuovi smartphone pieghevoli della casa coreana hanno dato il via alla seconda metà del 2025 dandoci già un'idea su quali saranno i migliori smartphone top di gamma che ricorderemo alla fine dell'anno. Ma Samsung è un'ottima scelta anche se hai un budget inferiore e punti a spendere meno di 200 euro; d'altronde, l'azienda di Seul è una delle più longeve nel panorama della telefonia mobile ed è considerata il principale avversario dei migliori iPhone di Apple e degli smartphone Xiaomi per la conquista del titolo di costruttore numero uno al mondo.