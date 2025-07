Live Aid | ecco perchè 40 anni fa la musica cambiava per sempre

esperienza musicale e umanitaria che ha dimostrato il potere unificante della musica. Quaranta anni dopo, il ricordo di quell’evento rimane un simbolo di solidarietà e speranza, ispirando generazioni a credere nel cambiamento attraverso l’arte e l’impegno collettivo.

Due continenti, due palchi, due concerti, due miliardi e mezzo di telespettatori, il 13 luglio 1985 i più grandi artisti della musica pop e rock si unirono per un'evento benefico che cambiò per sempre la percezione e l'importanza della musica Esattamente quaranta anni fa il mondo della musica si univa nella speranza di cambiare il mondo. A Londra, allo stadio di Wembley, e a Philadelphia, al Jfk Stadium, andava in scena il Live Aid, una grande maratona musicale, con staffetta da una parte all'altra dell'oceano Atlantico, mai organizzata prima soprattutto per la presenza di tutti, ma davvero tutti i più grandi artisti e gruppi musicali che stavano caratterizzando quell'epoca musicale.