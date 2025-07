LIVE Italia-Turchia 1-1 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | le turche pareggiano il conto 21-25

Segui in tempo reale l'emozionante sfida tra Italia e Turchia nel volley femminile della Nations League 2025. Le azzurre si impegnano con grinta, ma le turche non mollano, pareggiando il punteggio e regalando uno spettacolo di grande intensità. Resta aggiornato cliccando qui per vivere ogni momento di questa emozionante partita!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21-25 E' out la battuta di Fahr e la Turchia pareggia il conto. Italia meno efficace in battuta, in difesa e a muro. Le turche, pur con una Vargas a mezzo servizio ne hanno approfittato. 1-1 21-24 Diagonale vincente di Egonu da zona 2 20-24 Mano out la fast di Jack 20-23 In rete l'attacco di Erkek da zona 4 19-23 Primo tempo Fahr 18-23 Errore al servizio Italia 18-22 Dopo quattro attacchi a fila è Giovannini a mettere a terra il pallone da zona 4 17-22 Out Degradi da zona 4 17-21 Diagonale stretta di Kerakurt da zona 4 17-20 Nervini, in collaborazione con orro, mette a terra la ricezione 16-20 Vincente Karakurt da zona 4 16-19 Primo tempo Danesi 15-19 Parallela vincente di Karakurt da zona 4 15-18 Errore al servizio Italia 15-17 Mano out Nervini da zona 4 14-17 Diagonale di erkek da zona 4 14-16 La parallela di Antropova da zona 2 13-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Faaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahr 12-16 Diagonale stretta di Antropova nei tre metri da zona 2 11-16 Primo tempo Fahr 10-16 Mano out Erkek da zona 4.

italia - turchia - diretta - turche

