Lino Zaccanti Silvana Scaglione Dea Amelia e Luisa Melotti chi sono i cugini di Lucio Dalla che hanno avuto l’eredità

Lucio Dalla, celebre cantautore e compositore italiano, ha lasciato un’eredità sia artistica che materiale. Tra gli eredi, i suoi cugini Lino Zaccanti, Silvana Scaglione, Dea, Amelia e Luisa Melotti (scomparsa pochi mesi dopo lui) hanno ricevuto una parte di questo lascito. Ma chi sono realmente questi cugini e quale peso hanno avuto nella vita dell’artista? Scopriamo insieme le loro storie e il ruolo di questa famiglia nel suo patrimonio.

Lucio Dalla ha lasciato un'immensa eredità, non solo artistica. Per quanto riguarda quella materiale, non essendoci un testamento, l'ammontare tra liquidità, diritti e immobili è stato suddiviso tra i suoi cinque eredi, ovvero i parenti più stretti ancora in vita. Si tratta dei cugini di Lucio Dalla, Lino Zaccanti, Silvana Scaglione, Dea, Amelia e Luisa Melotti, quest'ultima scomparsa tre mesi dopo la dipartita dell'artista. A lei sono quindi succeduti i figli Stefano e Daniele Cenacchi. Dalla vendita degli appartamenti non vincolati del palazzo di Lucio Dalla in Via d'Azeglio 15 a Bologna, al furto dei cimeli del cantautore denunciato dall'artista modenese e suo vecchio amico Stefano Cantaroni, quella che era una ricchissima eredità (finita non a caso fin da subito sotto i riflettori dei media, complice l'assenza di un testamento) è stata letteralmente spolpata.