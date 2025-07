giuseppe e jole chi erano i genitori di lucio dalla e il mistero sul vero padre biologico uscito allo scoperto dopo

Lucio Dalla, icona della musica italiana, ha sempre custodito nel cuore un mistero familiare che solo recentemente è stato svelato: chi erano realmente i suoi genitori? Giuseppe Dalla, suo padre, gestiva un club di tiro a volo a Bologna, mentre Jole Melotti, sua madre, era una sarta e modista. La scoperta del vero padre biologico ha aperto nuove prospettive sulla sua identità e sul suo percorso di vita, portando alla luce verità finora rimaste nascoste.

Lucio Dalla era il figlio del bolognese Giuseppe Dalla (1896-1950) che gestiva il club della città di tiro a volo e Jole Melotti (1901-1976) sarta, nello specifico modista. Lucio Dalla rimase orfano di padre quando era un bambino: l'uomo morì a causa di un tumore. "Avevo sette anni. " Raccontò l'artista in un'intervista. "Provai la sensazione struggente di una perdita che mi consentiva di dire a me stesso con pietà e tenerezza: da oggi sei solo come un cane". Poi aggiunse: "Così ho imparato a fare della mia vita un modello di solitudine, cioè a cercarla, a organizzarla, a viverla, questa mia solitudine, come un momento di benessere profondo, necessario per una corretta lettura dell'esistenza.