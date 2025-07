Ilary Blasi e Bastian Muller | estate d’amore a Saint Tropez

Saint Tropez, il luogo in cui il cuore di Ilary Blasi si è riacceso con Bastian Muller. Tra critiche superate e sogni di matrimonio, la coppia dimostra che l’amore può trionfare anche tra le luci dei riflettori. Dopo intense serate sul palco, Ilary sceglie di vivere un’estate all’insegna della felicità e della rinascita. E proprio in questa magica cornice, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.

Ilary Blasi ritrova l'amore con Bastian Muller a Saint Tropez: tra critiche superate e progetti di matrimonio, scopri la rinascita di una delle coppie più chiacchierate del momento. C'è chi lavora senza sosta e chi, anche dopo giornate intense sul palco, trova sempre il tempo per vivere il proprio amore. Ilary Blasi non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua estate romantica. Conclusi gli impegni a Battiti Live, si è concessa una fuga a Saint Tropez insieme a Bastian Muller, l'uomo che da mesi riempie la sua vita di attenzioni e sorrisi. Non un amore esploso all'improvviso, ma una storia costruita con passi lenti e sicuri.

