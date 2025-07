tragedia sulla superstrada moto contro il guard rail cade nel fossato e muore

Una tragedia sfiorata sulla Superstrada Ferrara-mare: un centauro di 67 anni perde il controllo della sua moto, finisce fuori strada e viene trovato senza vita nel fossato sottostante. Un sabato da bollino rosso segnato da un incidente che scuote tutta la comunità di Comacchio, sollevando ancora una volta il dramma delle strade e della sicurezza stradale. La vicenda invita a riflettere sull'importanza della prudenza e delle misure preventive.

Comacchio, 12 luglio 2025 – Un centauro di 67 anni è morto oggi pomeriggio, intorno alle 17,30, dopo essere caduto in una scarpata all'altezza del raccordo per Porto Garibaldi sulla Superstrada Ferrara-mare, in un sabato da bollino rosso. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua Bmw andando a sbattere contro il guard rail. Poi sarebbe rotolato sull'asfalto finendo fuori dalla carreggiata. Il corpo ormai senza vita è stato recuperato dai vigili del fuoco di Comacchio tra i rovi vicino allo Spazio Conad. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante le cure tempestive del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it