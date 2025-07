Zanchetta ricordi dolci con l’Inter | In Youth League percorso incredibile nato dal coraggio In Italia c’è questo problema

Andrea Zanchetta, ex tecnico della Primavera dell’Inter, rivela i ricordi dolci e il percorso incredibile vissuto con l’Inter, nato dal coraggio e dalla passione. Con entusiasmo, ha condiviso la sua avventura in nerazzurro e il ruolo fondamentale della nuova Inter U23 nel futuro del club. In questa fase di transizione, Zanchetta sottolinea come questa novità rappresenti un passo importante per affrontare le sfide attuali e coltivare i talenti emergenti.

. Intervenuto nel corso della conferenza stampa di presentazione al Novara, dove da questa stagione (2025-2026) sarà il nuovo allenatore, Andrea Zanchetta, ex tecnico della Primavera dell’Inter, ha parlato anche della sua avventura in nerazzurro, esponendosi sulla nascita della nuova Inter U23. UNDER 23 – « Penso sia un bel modo di ridurre il gap tra la Primavera e le prime squadre, che è troppo elevato. I giovani quando devono fare il salto fanno troppa fatica non a livello tecnico ma a livello caratteriale e agonistico. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zanchetta, ricordi dolci con l’Inter: «In Youth League percorso incredibile nato dal coraggio. In Italia c’è questo problema»

In questa notizia si parla di: ricordi - dolci - inter - youth

Meghan Markle sorprende i fan con dolci ricordi di famiglia per la festa del papà - Meghan Markle incanta i fan condividendo teneri ricordi di famiglia in occasione della festa del papà, un gesto che rivela la sua gioia di vivere con Harry e i loro bambini.

Biglietti Inter-Bayern: oggi il via alla vendita riservata possessori Siamo Noi; Pirelli è scritto nella storia dell'Inter; Zanchetta, ricordi dolci con l'Inter. Le dichiarazioni.

Dolci ricordi per Calhanoglu e Zielinski contro il Genoa. E il ... - MSN - Proprio il match contro il Grifone coincide con la prima rete in Serie A con la maglia dell'Inter di Hakan ... Come scrive msn.com

Napoli-Inter, cosa dicono i precedenti: dolci ricordi per quattro ... - Sono diversi i giocatori dell'Inter che nei precedenti contro i campani hanno messo il loro nome sul tabellino dei marcatori. Si legge su fcinter1908.it