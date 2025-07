Esposito Inter non è ancora chiusa con il Cagliari! Tra Sebastiano e il club sardo ci sarebbe ancora distanza su una cosa

La trattativa tra Esposito Inter e Cagliari per il trasferimento del giovane talento è ancora in fase di definizione. Mentre il club sardo spinge con determinazione, persistono alcune distanze da colmare, lasciando aperto il futuro del promettente attaccante. La volontà di entrambe le parti di trovare un’intesa potrebbe portare a sviluppi importanti nelle prossime settimane. Restate aggiornati, perché il mercato è ancora tutto da scrivere.

. Il Cagliari continua a spingere con decisione per portare Sebastiano Esposito in Sardegna, ma, come riporta L’Unione Sarda, la trattativa è ancora nelle fasi iniziali, sebbene le parti abbiano già iniziato a delineare le cifre di un possibile accordo. Sebastiano Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’ Inter, è molto richiesto e il club rossoblù sta cercando di definire la formula più vantaggiosa per acquisirlo. Al momento, il Cagliari sta valutando due possibili soluzioni: un acquisto a titolo definitivo per una cifra di 7 milioni di euro oppure un prestito con diritto o obbligo di riscatto per la stessa cifra. 🔗 Leggi su Internews24.com