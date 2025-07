Bissouma Juve | aumenta la concorrenza per il centrocampista Dalla Turchia rilanciano una nuova pretendente è una big italiana! Tutti i dettagli

Il mercato dei centrocampisti si infiamma: mentre la Juventus continua a seguire con attenzione Yves Bissouma, una nuova pretendente italiana si fa avanti, aumentando la sfida per assicurarsi il mediano del Tottenham. La concorrenza si fa serrata e le strategie si intensificano: scopri tutti i dettagli di questa corsa al colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare il centrocampo delle big italiane. La guerra per Bissouma è appena iniziata.

Bissouma Juve: concorrenza in aumento per il centrocampista. Dalla Turchia svelano una nuova pretendente per lui, è italiana! Novità . Aumenta la concorrenza per Yves Bissouma, potente mediano del Tottenham, diventato uno dei pezzi più pregiati per i club che cercano di rinforzare il proprio centrocampo con muscoli, dinamismo ed esperienza. Oltre al già noto interesse del calciomercato Juve e del Fenerbahçe, nelle ultime ore si è aggiunta con forza una nuova, importante pretendente dalla Serie A: la Roma. La Roma si inserisce nella corsa. Secondo le indiscrezioni trapelate dalla stampa turca, la dirigenza giallorossa avrebbe chiesto informazioni per il centrocampista maliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com