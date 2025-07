Novità Ryanair | cambiamento nelle misure del bagaglio a mano gratuito

Rimani aggiornato sulle ultime novità di Ryanair: la compagnia aerea ha introdotto nuove dimensioni per il bagaglio a mano gratuito, anticipando le normative europee e puntando a rendere ogni viaggio ancora più comodo e pratico. Questa modifica rappresenta un passo avanti nell’esperienza di volo, offrendo maggiore flessibilità e convenienza. Scopri tutti i dettagli e preparati al meglio per il tuo prossimo viaggio con Ryanair!

