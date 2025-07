Riforestazione urbana alle porte della città la proposta riguarda un' area di tre ettari

La spinta verso un futuro più verde si fa concreta alle porte di Copparo, trasformando tre ettari di terra in un vibrante polmone urbano. Questa iniziativa, ambiziosa e sostenibile, mira a rigenerare un’area finora incolta, offrendo benefici ambientali e sociale per tutta la comunità. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha dato il via libera all’avvio di questo progetto innovativo. È il primo passo verso un cambiamento che cambierà volto alla città, migliorandone qualità e vivibilità.

Da area incolta a polmone verde alle porte del capoluogo. La proposta interessa il terreno di tre ettari che si trova tra la strada provinciale 2 per Formignana e via Della Canapa, nella circonvallazione esterna di Copparo. Nei giorni scorsi, la Giunta comunale ha dato parere favorevole all'avvio.

