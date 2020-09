Israele-Bahrein, la pace di Bibi non finisce qua (Di sabato 12 settembre 2020) La storia si è rimessa davvero in moto e il Medio Oriente rischia di essere in breve tempo positivamente irriconoscibile. Ieri è stato uno strano 11 settembre e dopo 19 anni non si sono solo commemorati i morti del più grande attentato della storia del jihadismo, ma un ennesimo accordo di pace fra Israele e un paese arabo del Golfo.Lo avevamo già scritto su queste pagine lo scorso 14 agosto, sostenendo che gli Emirati Arabi Uniti non sarebbero stati l’unico paese arabo a normalizzare i propri rapporti diplomatici con lo stato di Israele. E ieri sera, neanche un mese dopo lo storico accordo fra Gerusalemme e Abu Dhabi, anche il Bahrein ha deciso di unirsi alla nuova stagione mediorientale di pace e innovazione, annunciando la piena normalizzazione dei rapporti ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 12 settembre 2020) La storia si è rimessa davvero in moto e il Medio Oriente rischia di essere in breve tempo positivamente irriconoscibile. Ieri è stato uno strano 11 settembre e dopo 19 anni non si sono solo commemorati i morti del più grande attentato della storia del jihadismo, ma un ennesimo accordo difrae un paese arabo del Golfo.Lo avevamo già scritto su queste pagine lo scorso 14 agosto, sostenendo che gli Emirati Arabi Uniti non sarebbero stati l’unico paese arabo a normalizzare i propri rapporti diplomatici con lo stato di. E ieri sera, neanche un mese dopo lo storico accordo fra Gerusalemme e Abu Dhabi, anche ilha deciso di unirsi alla nuova stagione mediorientale die innovazione, annunciando la piena normalizzazione dei rapporti ...

