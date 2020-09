Immigrazione, Trump e processo di Catania: Salvini a tutto campo sul Wsj (Di sabato 12 settembre 2020) Matteo Salvini sul The Wall Street Journal. Il giornale pubblica un lungo colloquio con il leader della Lega. L'autore dell'articolo, Adam O'Neal, scrive: in quanto falco anti-Immigrazione, Salvini potrebbe sembrare una versione più competente di un certo politico americano. Dice di Donald Trump: “Ero uno dei pochi politici italiani che credeva nella sua vittoria e che ha fatto il tifo per lui quattro anni fa. E continuo a credere che sia stato un buon presidente e spero che venga rieletto.” I due la vedono allo stesso modo su Immigrazione, molti temi fiscali e commerciali e Salvini ha un'affinità di cui si parla meno con la politica estera di Trump. “Su alcune questioni internazionali – come le relazioni con la Cina, con ... Leggi su iltempo (Di sabato 12 settembre 2020) Matteosul The Wall Street Journal. Il giornale pubblica un lungo colloquio con il leader della Lega. L'autore dell'articolo, Adam O'Neal, scrive: in quanto falco anti-potrebbe sembrare una versione più competente di un certo politico americano. Dice di Donald: “Ero uno dei pochi politici italiani che credeva nella sua vittoria e che ha fatto il tifo per lui quattro anni fa. E continuo a credere che sia stato un buon presidente e spero che venga rieletto.” I due la vedono allo stesso modo su, molti temi fiscali e commerciali eha un'affinità di cui si parla meno con la politica estera di. “Su alcune questioni internazionali – come le relazioni con la Cina, con ...

