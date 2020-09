F1 GP Toscana, pole di Hamilton su Bottas e Verstappen. Ferrari, Leclerc parte quinto (Di sabato 12 settembre 2020) Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP della Toscana, nona prova del Mondiale 2020. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtteri Bottas e le Red Bull di Max ... Leggi su gazzetta (Di sabato 12 settembre 2020) Lewisha conquistato laposition del GP della, nona prova del Mondiale 2020. L'inglese della Mercedes ha preceduto il compagno di squadra Valtterie le Red Bull di Max ...

