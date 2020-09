Esplosione in un appartamento Milano: sei feriti, alcuni sono gravi (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo le prime notizie sarebbe stata una fuga di gas. Estratto vivo ma gravemente ustionato l'inquilino di un appartamento, sei le persone ferite. I danni hanno interessato almeno otto piani dello stabile Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di sabato 12 settembre 2020) Secondo le prime notizie sarebbe stata una fuga di gas. Estratto vivo ma gravemente ustionato l'inquilino di un, sei le persone ferite. I danni hanno interessato almeno otto piani dello stabile Segui su affaritaliani.it

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - RaiNews : L'esplosione in un appartamento al piano terra #Milano - Mimosa13Me : RT @sole24ore: Esplosione in un palazzo a Milano: sei feriti, uno grave. Si cercano due inquilini - infoitinterno : Esplosione in un appartamento a Milano: sei i feriti, uno è grave -