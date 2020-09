Esplosione in un appartamento, forte boato a Milano Sud (Di sabato 12 settembre 2020) Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud intorno alle 7 di mattina di sabato 12 settembre 2020. I vigili del fuoco, con sei squadre, si sono recati sul luogo di quella che, per quanto riportato da chi ha chiamato i soccorsi, sembra essere stata un’Esplosione in un appartamento. La deflagrazione è avvenuta in un appartamento al piano terra di piazzale Libia. Come hanno riportato i vigili del fuoco su Twitter, sono stati coinvolti anche i piani superiori dell’edificio. Chi abita in zona Romolo ha parlato di “un’Esplosione fortissima“. Restano da chiarire le cause. LEGGI ANCHE –> A un mese dall’Esplosione a Beirut il cane Flash dà ancora speranza tra le macerie Esplosione ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 12 settembre 2020) Un fortissimoha fatto tremare i palazzi aSud intorno alle 7 di mattina di sabato 12 settembre 2020. I vigili del fuoco, con sei squadre, si sono recati sul luogo di quella che, per quanto riportato da chi ha chiamato i soccorsi, sembra essere stata un’in un. La deflagrazione è avvenuta in unal piano terra di piazzale Libia. Come hanno riportato i vigili del fuoco su Twitter, sono stati coinvolti anche i piani superiori dell’edificio. Chi abita in zona Romolo ha parlato di “un’fortissima“. Restano da chiarire le cause. LEGGI ANCHE –> A un mese dall’a Beirut il cane Flash dà ancora speranza tra le macerie...

emergenzavvf : ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre… - MediasetTgcom24 : Milano, fortissima esplosione in un appartamento: distrutti tre piani di un palazzo #Milano - repubblica : Esplosione in un appartamento, fortissimo boato a Milano sud - Angela3v999 : RT @fisco24_info: Esplosione a Milano Sud in un appartamento in piazzale Libia: Un fortissimo boato ha fatto tremare i palazzi a Milano Sud… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: ?? Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigil… -