Covid, nessuna vittima in Lombardia Ancora 269 i positivi: 24 a Bergamo (Di sabato 12 settembre 2020) nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi a livello nazionale, mentre ieri erano stati 1.616 nuovi.

Ultime Notizie dalla rete : Covid nessuna Coronavirus, Speranza: "Ancora nessuna decisione sulla riduzione della quarantena" TGCOM Coronavirus, il bollettino di oggi 12 settembre: 1.501 nuovi contagi e 6 morti

Calano leggermente i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore, secondo i dati sul sito della Protezione civile, si sono registrati 1.501 nuovi casi casi, mentre ieri erano stati 1616 nuo ...

Trieste, allarme contagio nelle case di riposo: rafforzati i controlli sul personale

Guardia alzata dopo i nove casi all’Hotel Fernetti. Verifiche sanitarie ogni due settimane e appelli alla serietà fuori dal lavoro TRIESTE I protocolli anti-contagio ci sono già, assicurano i responsa ...

