Covid-19, positiva una persona di Bonea: l’annuncio del sindaco Roviezzo (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBonea (Bn) – Ancora un positivo in Valle Caudina, a fare i conti con il Covid-19 questa volta è una persona di Bonea. A renderlo noto è il sindaco Giampietro Roviezzo, che con un post sul profilo social del comune caudino annuncia la positività di un cittadino, che risultava essere contatto stretto di un’altra persona, già accertata, di altro paese. L’annuncio completo: “Si rende noto alla Comunità che un nostro concittadino risulta essere positivo al Coronavirus. La persona in questione risultava essere contatto stretto di caso di positività che già si era accertato in altro paese. Per queste motivazioni, la persona interessata ed i ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 12 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Ancora un positivo in Valle Caudina, a fare i conti con il-19 questa volta è unadi. A renderlo noto è ilGiampietro, che con un post sul profilo social del comune caudino annuncia la positività di un cittadino, che risultava essere contatto stretto di un’altra, già accertata, di altro paese. L’annuncio completo: “Si rende noto alla Comunità che un nostro concittadino risulta essere positivo al Coronavirus. Lain questione risultava essere contatto stretto di caso di positività che già si era accertato in altro paese. Per queste motivazioni, lainteressata ed i ...

repubblica : Bambina positiva al Covid in un asilo di Pavia: tutta la classe in quarantena [aggiornamento delle 14:50] - repubblica : Bambina positiva al Covid in un asilo di Pavia: tutta la classe in quarantena - fanpage : È andata a sostenere i test di medicina pur sapendo di essere positiva al Covid - NICOVENDOME55 : Focolaio di covid in Baviera, indiziata turista americana che era andata a ballare da positiva: - trippiereddmix : RT @trippiereddmix: Un ragazzo che mi ha trattato male, che mi è saltato addosso e toccato in modo molesto è ovviamente sparito ma mi guard… -